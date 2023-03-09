Татьяна Высокова получила награду главы Администрации Ростова

Автор фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

В преддверии Международного женского дня глава администрации Ростова-на-Дону наградил члена совета директоров банка «Центр-инвест», к.э.н. Татьяну Высокову за вклад в развитие донской столицы.

Заслуженную благодарность она получила за многолетнюю работу и профессионализм на благо социально-экономического развития города и поддержку образовательных и благотворительных проектов в регионе.

Татьяна Николаевна — признанный эксперт в области экономики и рынка ценных бумаг. Под ее патронажем банк «Центр-инвест» широко поддерживает благотворительные и образовательные программы на Дону, воспитывает новое поколение донских специалистов с менталитетом устойчивого развития. Многие социальные проекты — поддержка студентов, преподавателей и молодых ученых вузов Юга России, бесплатные выставки в музеях для школьников, поддержка ветеранов, создание первого на Юге России Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» и Центра финансовой грамотности — были инициированы и реализованы именно ей.

Главным ориентиром Татьяны Высоковой в работе и жизни выступает любовь, поэтому она является вдохновляющим наставником и куратором не только для сотрудников, но и для полутора миллионов клиентов банка. Практика ответственного ведения бизнеса, профессионализм и ее личная высокая социальная ответственность направлены на внедрение новых знаний и новых технологий в интересах будущих поколений.