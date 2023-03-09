Объем денежных переводов из России в дружественные страны существенно вырос

Фото: пресс-служба ВТБ.

С начала года клиенты банка совершили более 16 тысяч трансграничных переводов. 11 тысяч операций были произведены в валютах дружественных стран и свыше 5 тысяч - на национальные карты и по номеру телефона. По данным банка, в целом объем переводов в дружественные страны вырос на 15%.

- Объем трансграничных переводов стабильно растет: за первые два месяца он уже на 15% превысил показатели начала прошлого года, хотя российские банки тогда не были отключены от SWIFT. Уже сегодня объем ежедневных операций в нацвалютах превышает 150 млн рублей, а к концу года этот показатель может превысить 250 млн. До конца года мы хотим нарастить общий объем переводов до 75 млрд рублей. Наш банк продолжает активно расширять географию собственных сервисов денежных переводов за рубеж и готовится удвоить число доступных стран и запустить переводы за рубеж через СБП, – комментирует начальник управления «Переводы» банка ВТБ отметил Алексей Хранилов.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются операции с Беларусью и Казахстаном – на них приходится более 70% от общего числа всех переводов за рубеж с начала года. Лидером по способу перечисления средств стал сервис перевода по реквизитам на банковский счет.

Стоит отметить, что на сегодняшний день трансграничные переводы действуют для 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. До конца года банк планирует увеличить их число до 20 стран.