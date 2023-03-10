В Ростовской области за 2022 год капитально отремонтировали более 1000 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба «Фонд капительного ремонта»

Более тысячи домов в Ростовской области были отремонтированы по Региональной программе капитального ремонта на 2022 год. Это позволило улучшить условия жизни для более 90 тысяч жителей региона. Об этом сообщила врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева.

- Улучшение жилищных условий и реализация программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов - на первом месте, - подчеркнула Дарья Шереметьева. – В минувшем году суммарная стоимость работ составила около 4,5 миллиарда рублей.

Основными направлениями в минувшем году стали ремонт фасадов — в 177 МКД, кровли крыш - в 252 МКД, а электроснабжения — в 269 МКД.

Стоит отметить, что ведение правильной технической политики в отношении работы с подрядчиками по проведению ремонта общего имущества позволило достичь существенной экономии затрат - 704 млн. рублей.

Кроме того, большое внимание в фонде уделили и проценту взносов, которые удается собрать. А также погашение долгов в досудебном порядке позволило дополнительно взыскать 274 миллиона рублей — в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

За минувший год жильцы еще 22 МКД, оценив преимущества перевода ежемесячных платежей на фонд регоператора, перешли на обслуживание в Фонд капитального ремонта.

По распоряжению главы Ростовской области Василия Голубева было выделено более 204 млн рублей из областного бюджета на замену 19 лифтов в шести домах, капремонт кровли в двух МКД, а в трех выполнено усиление грунтов основания фундаментов и несущих конструкций.

На 2023 год ставятся масштабные цели: в планах капитально отремонтировать 3372 многоквартирных домов и более шести тысяч систем, что в три раза больше прошлогодних показателей. Отметим, что на эти цели пойдет свыше 7 миллиардов рублей. А Фонд капремонта региона будет контролировать качество выполняемых работ на каждом этапе.