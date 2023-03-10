Эксперты прогнозируют рост онлайн-заявок от ипотечников на имущественный вычет Фото: Иван Макеев

Более 60 тысяч заявок на получение имущественного вычета направили клиенты ВТБ за два месяца. Это больше, чем за весь 2022 год, сообщает пресс-служба банка. И по прогнозам экспертов, в нынешнем году онлайн-сервисом по оформлению возврата налога воспользуется каждый пятый ипотечный клиент, который имеет право на вычет. За прошлый год банковским онлайн-сервисом, благодаря которому можно в несколько кликов подать заявление на получение имущественного вычета, воспользовались 40 тысяч клиентов. С момента запуска сервиса Федеральная налоговая служба одобрила заявки заемщиков на 1,5 миллиарда рублей — такова суммарная сумма возврата клиентам по 27 тысячам заявок за излишне уплаченный налог. «Средний чек» налогового вычета составил 57,5 тысячи рублей.

- В этом году мы фиксируем существенный рост спроса на сервис для оформления имущественного вычета в «ВТБ Онлайн». Только за январь и февраль наши клиенты направили больше заявок, чем за весь прошлый год, - прокомментировал начальник управления «Государстввенные услуги» ВТБ Святослав Агеев. - По нашим оценкам, общее количество поданных заявлений в 2023 году вырастет в три раза по сравнению с прошлым годом, а сервисом воспользуется порядка 20 процентов заемщиков, имеющих право на оформление вычета.

Напомним, сервис для упрощенного оформления налоговых вычетов в банковском онлайн-приложении стал доступен для клиентов два года назад — в 2021м, причем банк в партнерстве с Федеральной налоговой службой запустил его первым на рынке. Благодаря такой возможности не нужно собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налоговую инспекцию и приходить в офис банка. Заявки на получение имущественного вычета можно подавать бесплатно в несколько кликов в приложении. Возможность оформить имущественный вычет онлайн могут клиенты, которые получали ипотечный кредит в 2020 году и позже. Онлайн-процедура в три раза сокращает возврат налога по сравнению с офлайн-процедурой в отделениях ФНС — в среднем до 35 дней.