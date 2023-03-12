В Ростовской области посчитали пассажиров пригородных поездов

Электрички пользуются популярностью у жителей Ростовской области Фото: Иван МАКЕЕВ

За два месяца этого года больше 46 тысяч человек было перевезено пригородными поездами сообщением Ростов — Азов, заявили в минтрансе региона.

К слову, азовские электрички пользуются спросом и у жителей Батайска.

В минувшие два месяца 30% билетов покупалось для проезда из Батайска в Ростов и в обратном направлении.

- Также пригородными поездами Ростов - Азов часто пользуются студенты. В январе-феврале было оформлено свыше 8,7 тыс. проездных документов по студенческой льготе, - добавили в минтрансе региона.

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