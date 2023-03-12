«Мисс Россия — 2003» рассказала о своем свадебном платье за сто тысяч долларов

Виктория Лопырева не исключила, что вытсавит свадебное платье на аукцион. Фото: телеграм-канал Виктории Лопыревой
Обладательница титула «Мисс Россия — 2003», известная модель и светская львица Виктория Лопырева в соцсетях поделилась с подписчиками историей своих свадебных платьев.
- Так вышло, что в реальной жизни они были очень минималистичными, а свадьбы проходили в узком семейном кругу. А то шикарное, за сотню тысяч долларов, которое так и не надела, до сих пор хранится в модном доме известного дизайнера, - рассказала Виктория.
Также она предположила, что, возможно, когда-нибудь продаст его на аукционе.
- Чем-то оно похоже на то, в котором я вчера выходила на показе модного дома. Невероятно красивое, сидит идеально по фигуре, расшито вручную. Этим и отличается кутюр - такого платья больше нет ни у кого! Какая у меня все-таки классная жизнь, - заключила модель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Виктория Лопырева на изоляции — из Дубая: «Я вспомнила, как готовить»
Модель и телеведущая проводит время в ОАЭ вместе с семьей (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
"Разглядывание чужих трусов - подло": оскорбленная Лопырева ответила на едкий выпад Собчак
Модель не оставила без внимания слова телеведущей (подробнее)