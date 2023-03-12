«Мисс Россия — 2003» рассказала о своем свадебном платье за сто тысяч долларов

Виктория Лопырева не исключила, что вытсавит свадебное платье на аукцион. Фото: телеграм-канал Виктории Лопыревой

Обладательница титула «Мисс Россия — 2003», известная модель и светская львица Виктория Лопырева в соцсетях поделилась с подписчиками историей своих свадебных платьев.

- Так вышло, что в реальной жизни они были очень минималистичными, а свадьбы проходили в узком семейном кругу. А то шикарное, за сотню тысяч долларов, которое так и не надела, до сих пор хранится в модном доме известного дизайнера, - рассказала Виктория.

Также она предположила, что, возможно, когда-нибудь продаст его на аукционе.

- Чем-то оно похоже на то, в котором я вчера выходила на показе модного дома. Невероятно красивое, сидит идеально по фигуре, расшито вручную. Этим и отличается кутюр - такого платья больше нет ни у кого! Какая у меня все-таки классная жизнь, - заключила модель.

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