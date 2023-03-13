Донская «Единая Россия» доставила снаряжение, вещи и продукты бойцам в Херсонской области

Фото: пресс-служба «Единой России»

Помощь мобилизованным и добровольцам, находящимся на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, доставили депутаты «Единой России» Законодательного Собрания и волонтеры регионального отделения партии.

Как сообщил Максим Гелас, замруководителя фракции «Единая Россия» в Заксобрании, мужчины, служащие в боевом подразделении, получили бронежилеты, каски, бензогенератор, а также термобелье, продукты питания и 1,5 тонны питьевой воды.

- Ростовская область своих не бросает! Мы встретились с нашими ребятами и передали все необходимое, что поможет им успешно выполнять боевые задачи, - подчеркнул заместитель руководителя фракции единороссов.

Навестить бойцов попросили их жены и матери, с которыми накануне женского дня встретился председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. Такое же обращение немногим ранее поступило и к депутатам областного парламента, представляющим шахтерские территории.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Часть груза помогли собрать дончане, присоединившиеся к партийной акции «Тепло для героя».

- Вместе со снаряжением мы также привезли посылки от жителей Ростовской области. Люди приносили в партийные приемные теплые вещи, одеяла, продукты длительного хранения, то есть то, что нужно для обустройства быта, - пояснил депутат Законодательного Собрания Ростовской области Александр Косачев.

Бойцы выразили большую благодарность донским депутатам и всем, кто посильно помогает находящимся на передовой.

- Поддержку видим большую. В свою очередь, пусть с запозданием, но поздравляем женщин и девушек Ростовской области с прошедшим праздником. Верьте в нас – и мы к вам вернемся живыми!, - подчеркнул военнослужащий Сергей в видеоприветствии, которое помогли записать прибывшие представители «Единой России».

Напомним, в преддверии Дня защитника Отечества депутаты и активисты партии доставили в Луганскую Народную Республику мобилизованным и добровольцам из Ростовской области подарки, снаряжение и транспорт.

В регионе продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по поддержке мобилизованных, добровольцев и их семей, созданный по поручению Александра Ищенко, обратиться сюда можно по телефону (863) 2-918-918.