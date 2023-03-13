В Ростовской области запустили технологию звонков через интернет

С технологиями нового поколения можно с еще большим комфортом пользоваться мобильной связью. Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

В Ростовской области запускаются технологии VoLTE и VoWiFi*, которые позволят ростовчанам звонить через сеть интернет и одновременно серфить в сети, а также разговаривать с привычного номера своего смартфона, используя WiFi-доступ.

Благодаря новым решениям ростовчане смогут звонить через интернет, в том числе, на городские номера, вне зависимости от того, установлены у абонента популярные мессенджеры или нет. При этом звук голосовых вызовов будет максимально чистым.

Одновременно с телефонными переговорами можно будет просматривать ленту соцсетей, следить за дорогой в навигаторе или продолжать слушать музыку. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы — дополнительно ничего оплачивать не нужно.

Технология VoWiFi позволит ростовчанам разговаривать по телефону, в том числе, там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но есть стабильный Wi-Fi: на подземных парковках, в цокольных помещениях, в поездах дальнего следования, на даче за пределами зоны устойчивого приема.

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

- Мы планомерно работаем над улучшением качества сети и расширением возможностей связи для наших абонентов в Ростовской области. Вместе с технологиями нового поколения ростовчане смогут с еще большим комфортом пользоваться мобильной связью. При этом нет необходимости устанавливать приложение или сервис – достаточно выполнить пару простых настроек в телефоне. Опции бесплатные, достаточно быть абонентом экосистемы МТС и иметь подходящий гаджет. А разговаривать можно с абонентами всех операторов, - отметил директор компании в Ростовской области Игорь Марьясов.

Как подключить?

Для этого необходимо подключить бесплатную функцию «Интернет-звонки. Технологическая метка». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете. В настройках телефона необходимо активировать функции VoLTE и «Wi-Fi вызовы».