Новый сервис для интернет-рекламы поможет бизнесу сократить путь к клиентам Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В помощь малому и среднему бизнесу «Ростелеком» и компания «Виртуальный маркетолог», разработчик сервиса для интернет-рекламы, запускают совместный проект — платформу для онлайн-маркетинга «Витрина цифровой рекламы». Решение поможет предпринимателям эффективнее привлекать клиентов в цифровых каналах. Сервис пока работает в пилотном режиме.

«Витрина цифровой рекламы» функционирует по принципу одного окна. Возможности проекта подойдут как стартапам, так и зрелым компаниям. Для новичков это может быть разработка сайта или мобильного приложения. Быстрорастущим компаниям будут интересны сервисы геолокации, таргетированных звонков и SMS-рассылок.

- Для «Ростелекома» поддержка российского предпринимательства — не просто одна из социально значимых задач: компания выступает как технологический партнер для малого и среднего бизнеса. Важно, что мы создаем новый опыт вместе с клиентами, поэтому приглашаем компании, заинтересованные в росте результативности интернет-рекламы, присоединиться к пилоту. Уверен, это будет интересно и полезно для всех участников, — рассказал Василий Алексуткин, директор проектов продуктовой лаборатории B2B ПАО «Ростелеком».

- Для большинства предпринимателей интернет-реклама как лотерея: никогда не знаешь, каким будет результат. Задача виртуального маркетолога — сделать запуск онлайн-рекламы не только простым, но и предсказуемым. Наши алгоритмы прошли обучение на тысячах кампаний и теперь прогнозируют результаты очень точно, — прокомментировал Федор Ананьин, генеральный директор ООО «Виртуальный маркетолог».

Новые цифровые решения попадают в продуктовую лабораторию «Ростелекома». Это дает перспективным продуктам для корпоративного и государственного сегмента новую жизнь и делает современные решения доступными для российских предпринимателей. Узнать условия применения продуктов и сервисов пилотной витрины для своего бизнеса можно на сайте marketolog.rt.ru.

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