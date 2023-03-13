Объем выдачи розничных кредитов увеличился на 42%

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По сообщению ВТБ, россияне в феврале получили розничных кредитов на 42% больше по сравнению с январём 2023 года. Клиенты банка оформили свыше 127 тысяч кредитов более чем на 149 млрд рублей. На фоне восстановления потребительской активности темпы развития розничного кредитования банка почти в 2 раза превысили общерыночные значения.

Более половины от всего объёма выданных кредитов заняла ипотека. Основным спросом пользовалось готовое жильё. Заёмщики, рассматривающие первичную недвижимость, приобретали ее по льготным программам, самой востребованной из них стала «Семейная ипотека».

Спрос на кредиты наличными в феврале вырос на 21%. Эксперты связывают рост в первую очередь с подготовкой к праздникам 23 февраля и 8 марта.

В сегменте автокредитования клиенты банка оформили 5,3 тысячи кредитов на 6,5 млрд рублей. Чаще всего автолюбители приобретали российские и китайские машины, при этом почти треть всех сделок пришлась на автомобили с пробегом.

- В феврале деловая активность традиционно восстанавливается после сезонного затишья. Мы видим, что общерыночные продажи пока не вернулись на прошлогодний уровень, но за первые два месяца уже удалось приблизиться к показателям аналогичного периода 2022 года, – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.