В Ростове заседание по делу о замкомандире нацбатальона перенесли на 29 марта

Заседание по делу в Южном окружном военном суде перенесли на 29 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшему замкомандира украинского нацбатальона Денису Мурыге продлили содержание под стражей до 26 июня. Заседание по делу в Южном окружном военном суде перенесли на 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, срок помещения подсудимого под стражу был продлен на три месяца по просьбе прокурора, поскольку предыдущий срок заключения датируется концом марта.

Напомним, Денис Мурыга обвиняется по статьям «Участие в вооруженном формировании» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». До того, как вступить в нацбатальон, обвиняемый работал начальником караула в пожарной охране в Киеве.

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