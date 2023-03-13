Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 16:29

В Ростове заседание по делу о замкомандире нацбатальона перенесли на 29 марта

Содержание боевика под стражей в ростовском СИЗО продлили до 26 июня
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Заседание по делу в Южном окружном военном суде перенесли на 29 марта.

Заседание по делу в Южном окружном военном суде перенесли на 29 марта.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшему замкомандира украинского нацбатальона Денису Мурыге продлили содержание под стражей до 26 июня. Заседание по делу в Южном окружном военном суде перенесли на 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, срок помещения подсудимого под стражу был продлен на три месяца по просьбе прокурора, поскольку предыдущий срок заключения датируется концом марта.

Напомним, Денис Мурыга обвиняется по статьям «Участие в вооруженном формировании» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». До того, как вступить в нацбатальон, обвиняемый работал начальником караула в пожарной охране в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове замкомандира украинского нацбатальона рассказал в суде, почему вступил в «Айдар»

Денис Мурыга ответил, как проходила подготовка бойцов в учебном центре (подробности)