Ростовская область обновит договор о сотрудничестве с Вьетнамом

Васиилй Голубев заявил о необходимости логистического коридора между портами Азов и Хайфон. Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошлом году внешнеторговый оборот Ростовской области с Вьетнамом вырос на 22%, а экспорт донского региона в страну увеличился в десять раз. В связи с чем донские власти планируют развивать сотрудничество с этой страной и переподписать существующее соглашение. Об этом во время прямого эфира передачи «О главном» рассказал донской губернатор Василий Голубев.

По его словам, экономические связи Ростовской области и Вьетнама стали укрепляться в 2022 году. Прежнее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве региона и вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау действовало с 2000 года. Теперь заинтересованное в активизации контактов донское правительство договорилось с руководством провинции об обновлении этого договора.

- Провинция Бариа-Вунгтау — это юг Вьетнама, который активно развивается, - пояснил глава региона. - Эта провинция приморская, в ней есть порты. Учитывая рост объема внешней торговли с Вьетнамом, необходим логистический коридор между портами Азов и Хайфон на основе уже действующего вьетнамо-российского индустриального парка в Хайфоне. Прорабатываем возможность открыть там «офис присутствия» для донских предприятий.

Такое взаимодействие позволит активизировать взаимные поставки зерновых, масла, морепродуктов, минеральных удобрений, продукции машиностроения, легкой промышленности. Также Василий Голубев отметил возможность сотрудничества в сферах науки, образования, культуры, а также развития туризма.

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