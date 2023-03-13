В Батайске будут судить не выполнившего обязательства контракта подрядчика.
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В Батайске возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Управление ЖКХ города заключило контракт с обществом с ограниченной ответственностью на реконструкцию комплекса водопроводных сооружений и строительство водовода. На счет подрядчика были перечислены деньги. Однако компания не выполнила обязательства в полном объеме и внесла некорректные данные о видах материалов.
Ущерб бюджету составил более 3,6 млн рублей.
Правоохранителями было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.
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