Жительница Волгодонска скончалась от отравления консервированными грибами

Женщина решила самостоятельно законсервировать грибы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгодонске местная жительница отравилась консервированными грибами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 13 марта.

По информации ведомства, женщина решила самостоятельно законсервировать грибы. Когда она их попробовала, то спустя время почувствовала себя плохо. Медики поставили диагноз «Ботулизм», однако женщину спасти не удалось. Отметим, что Ботулизм — редкая и смертельная болезнь, которая вызывает сильную интоксикацию организма.

В ведомстве напомнили, что не стоит покупать сомнительную консервацию на рынках у незнакомых людей. Часто такие продукты готовят и хранят без соблюдения положенных правил. В результате чего в них вырабатываются токсины, которые могут привести к летальному исходу.

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(Подробности)