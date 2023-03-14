В Краснодаре открылся первый в России Центр управления и мониторинга сети «Ростелекома» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил Центр управления и мониторинга сети (ЦУМС-Запад), который будет круглосуточно отслеживать надежность работы сетевой инфраструктуры компании. На одной площадке он объединил центры мониторинга сети и магистральные каналы в Европу и Азию. Это позволит увеличить скорость реагирования на аварийные ситуации и улучшит управляемость сети.

- Совершенствование системы мониторинга такой масштабной инфраструктуры, к которой подключены практически все отечественные операторы и провайдеры, укрепляет цифровой суверенитет нашей страны. Цифровой кластер на юге России станет более технологичным и будет способствовать интеграции цифровых решений в различные отрасли региональной экономики, — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким.

- Учитывая экономическую и геополитическую ситуацию, мы создали два географически резервируемых ЦУМС на западе и востоке страны. Это — один из важнейших проектов трансформации, как организационной структуры, так и ИТ-ландшафта нашей компании, — отметил старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов.

Отдельная группа специалистов центра следит за устойчивостью работы трафика интерактивного телевидения — около 1,5 тыс. цифровых каналов и 2,4 млн сессий индивидуальных клиентов находятся под постоянным контролем умных систем и технических экспертов.

ехнологичные решения позволят укрепить цифровой суверенитет страны Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Сетевая инфраструктура — это не просто доступ в интернет, а нервная система нашего цифрового мира, которая обеспечивает работу дата-центров, государственных и коммерческих организаций, систем жизнеобеспечения и социально важных объектов. Очевидно, что такая система должна быть максимально работоспособной, стабильной и надежной, — пояснил вице-президент на Юге Сергей Мордасов.

Помимо обнаружения и устранения аварий ЦУМС помогает взаимодействовать с регуляторными органами и министерствами, координировать работы на сетевой инфраструктуре.

Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно посмотреть на официальном сайте компании.

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