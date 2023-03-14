Более трети средств на депозиты вносят клиенты старше 65 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты ВТБ составили портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и накопительные счета банка. Женщины пенсионного возраста более склонны к классическим сбережениям, однако мужчины размещают на вкладах более значительные суммы. Чаще всего пользователи открывают вклады сроком от полугода до года, средний размер депозита составляет 1,6 млн рублей.

Клиенты старше 65 лет остаются склонны к более консервативным инструментам накопления, доля их средств на депозитах превышает треть от всего объема, еще четверть приходится на клиентов от 50 до 60 лет. Больше всего вкладов разместили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Самарских областях.

Чаще всего вклады открываются на срок от полугода до года, на них приходится почти половина от общей суммы депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% – на среднесрочных.

Накопительные счета женщины и мужчины используют одинаково часто. По объему средств лидируют клиенты 40-50 лет, их доля составляет порядка 30%. По количеству первое место занимают пользователи 30-40 лет, которые открыли в прошлом году каждый четвертый счет.

- Рублевые депозиты в прошлом году стали самым востребованным инструментом сбережения, и результаты первых двух месяцев 2023 года подтверждают эту тенденцию. Однако количество накопительных счетов тоже увеличивается: все больше клиентов пользуется этим инструментов для диверсификации портфеля, чтобы держать часть средств под рукой для срочных трат. При этом жители России стали чаще открывать вклады и накопительные счета онлайн, – прокомментировала Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Количество клиентов, имеющих вклады в банке, за последний год увеличилось в 1,5 раза, пользователей накопительных счетов – на 30%.