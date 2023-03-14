В Ростове активно реализуются проекты в рамках проекта «Сделаем вместе!». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко призвал горожан участвовать в реализации инициативных проектов.

Проекты в рамках проекта «Сделаем вместе!» реализуются по объектам в отрасли культуры, соцзащиты, образования и ЖКХ.

Губернаторскому конкурсу инициатив уже более трех лет. За это время в Ростове было реализовано 37 проектов на сумму 80 млн рублей.

В 2022 году в Ростове на конкурс подали 30 заявок, из них 11 – стали победителями. Эти проекты будут реализованы до октября текущего года.

1 марта стартовал очередной областной конкурс «Сделаем вместе!». Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо до 20 марта разместить свои проекты на сайте. С 10 по 30 апреля пройдет голосование.

- Призываю ростовчан не оставаться в стороне, ведь инициатива – это всегда движущая сила. Давайте вместе определять «слабые» места и устранять их, чтобы донская столица была еще краше, а жизнь в ней - комфортнее! – призвал Алексей Логвиненко.

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