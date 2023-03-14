Солист группы «Чайф» назвал Ростов «хорошей альтернативой Одессе».
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин с видеокамерой прогулялся по Ростову перед концертом 12 марта.
— Так как в ближайшее время в Одессу мы вряд ли приедем, да и многие из вас тоже, я думаю, что Ростов-на-Дону — хорошая альтернатива. В принципе старый Ростов похож на Одессу, — отметил Владимир Шахрин.
Он отметил южный колорит и гостеприимство и улыбчивость ростовчан.
Музыкант прогулялся по проспекту Чехова, улице Станиславского, Соколова, Большой Садовой.
Владимир Шахрин восхитился чистотой ростовских улиц после зимы противопоставив «грязище в Екатеринбурге».
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