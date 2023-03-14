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НовостиОбщество14 марта 2023 17:40

Солист группы «Чайф» назвал Ростов «хорошей альтернативой Одессе»

Его восхитила чистота улиц
Полина ШЕВЧЕНКО
Солист группы «Чайф» назвал Ростов «хорошей альтернативой Одессе».

Солист группы «Чайф» назвал Ростов «хорошей альтернативой Одессе».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин с видеокамерой прогулялся по Ростову перед концертом 12 марта.

— Так как в ближайшее время в Одессу мы вряд ли приедем, да и многие из вас тоже, я думаю, что Ростов-на-Дону — хорошая альтернатива. В принципе старый Ростов похож на Одессу, — отметил Владимир Шахрин.

Он отметил южный колорит и гостеприимство и улыбчивость ростовчан.

Музыкант прогулялся по проспекту Чехова, улице Станиславского, Соколова, Большой Садовой.

Владимир Шахрин восхитился чистотой ростовских улиц после зимы противопоставив «грязище в Екатеринбурге».

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