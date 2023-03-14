Солист группы «Чайф» назвал Ростов «хорошей альтернативой Одессе». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин с видеокамерой прогулялся по Ростову перед концертом 12 марта.

— Так как в ближайшее время в Одессу мы вряд ли приедем, да и многие из вас тоже, я думаю, что Ростов-на-Дону — хорошая альтернатива. В принципе старый Ростов похож на Одессу, — отметил Владимир Шахрин.

Он отметил южный колорит и гостеприимство и улыбчивость ростовчан.

Музыкант прогулялся по проспекту Чехова, улице Станиславского, Соколова, Большой Садовой.

Владимир Шахрин восхитился чистотой ростовских улиц после зимы противопоставив «грязище в Екатеринбурге».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Шахрин: Первый месяц была гастрольная ломка из-за коронавируса

Лидер группы «Чайф» - о том, как пережил самоизоляцию, что чувствует, когда его песни поют другие, про съемки в рекламе, о 35-летии группы (подробности)