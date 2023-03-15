Бизнес Ростовской области в 2022 году получил 245 млрд рублей кредитных средств

Фото:​ пресс-служба Губернатора Ростовской области

В рамках деловой встречи руководства Ростовского отделения банка и донских властей были затронуты такие темы как потенциал инвестиционного роста, реализация цифровых проектов, а также комплексные меры повышения качества жизни в Донском регионе.

В 2022 году бизнесмены Ростовской области получили кредитных средств от банка на сумму 245 миллиардов рублей. При этом важнейшим направлением работы осталось льготное кредитование. Так, по программам с господдержкой донские предприниматели получили 54,6 миллиарда рублей, около половины из которых были направлены на поддержку агропромышленного комплекса.

- Сбер – один из самых надёжных наших партнёров при реализации крупнейших региональных проектов, — подчеркнул глава донского региона Василий Голубев. — При участии банка на Дону реализован ряд знаковых инвестпроектов, в том числе банк профинансировал 19 проектов из числа «Губернаторской сотни», общая стоимость которых составила более 43,4 млрд рублей. В 2022 году банком выделены средства на 4 проекта из губернаторского перечня на сумму 9,5 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений банка остается поддержка строительной отрасли региона. Так, в прошлом году были приняты решения о финансировании новых жилищных проектов площадью 1,2 миллиона квадратных метров на 50 миллиардов рублей. В 2022 году розничные клиенты получили 101 миллиард рублей. Доля ипотеки составила 51 миллиард рублей.

По сообщению председателя Юго-Западного банка Анатолия Песенникова, в Ростовском отделении сегодня обслуживаются около 3,3 миллиона розничных клиентов и 85 тысяч бизнесов. На начало 2023 года совокупный кредитный портфель превысил 458 миллиардов рублей, а совокупный портфель пассивов вырос до 450 миллиардов рублей. Банк намерен продолжить инвестподдержку важных проектов, развитие онлайн-торговли с применением технологий искусственного интеллекта и реализацию ESG-проектов.

Как отметил управляющий Ростовским обделением Руслан Салимов, банк профинансировал проекты, способствующие устойчивому развитию региона: строительство очистных сооружений, реконструкцию системы теплоснабжения и строительство газонаполнительных автостанций.