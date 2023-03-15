Проекты «Фабрики проектного финансирования» получили поддержку в 500 млрд рублей

Фото: пресс-служба ВТБ

С момента запуска «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ в 2018 году общий лимит кредитных сделок для финансирования инвестиционных проектов, закрытых в рамках программы с участием ВТБ, достиг 500 млрд руб.

Потенциал увеличения присутствия банка в реализации новых инвестпроектов в рамках программы ФПФ составляет свыше 1 трлн руб.

Финансовая организация активно участвует в развитии ключевых отраслей экономики России, модернизации производств, создании новых рабочих мест. Среди наиболее привлекательных в числе других банк видит проекты в области газохимии, горнорудной промышленности, инфраструктурных проектов.

- ВТБ со своей стороны нацелен на увеличение объемов инвестиций в инфраструктурные проекты, выстраивании новых региональных производственных кластеров за счет предоставления финансирования в рамках Фабрики проектного финансирования. Важно, что реализуемые проекты дают мультипликативный эффект для развития целых отраслей и регионов. Потенциально пул новых проектов в нескольких регионах России только в газохимии составляет более 300 млрд рублей, в горнорудной промышленности на новых перспективных месторождениях – более 500 млрд. руб. Наш банк наблюдает очень серьезный интерес со стороны партнеров по наращиванию мощностей в этих отраслях. Перспективным выглядит и направление финансирования новых транспортных коридоров, в том числе Восточного полигона и коридора «Север-Юг», - прокомментировал Андрей Костин, президент-председатель правления банка.

Использование механизма ФПФ позволяет финансировать социально-значимые проекты по всей стране, включая Красноярский, Хабаровский, Приморский края, Чукотский, Ненецкий автономные округи, Якутию, Кабардино-Балкарию.