Россияне стали увеличивать сумму страхования своего жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению ВТБ, в среднем размер страхового покрытия для жилых помещений за год увеличился на 7% и достиг 1,5 млн рублей. Это свидетельствует о том, что люди стали страховать свое жилье на большие суммы.

За первые два месяца текущего года клиенты банка оформили больше 22 тыс. страховок – это четверть от общего числа проданных полисов. В среднем стоимость одного договора составила 5,8 тыс. рублей, что на 15% меньше, чем в 2022 году. Сумма страхового покрытия по средним показателям составила 1,5 млн рублей. Отметим, что в прошлом году сумма достигала 1,4 млн рублей. По статистике, клиенты чаще всего страхуют квартиры – на них в этом году приходится 89% оформляемых полисов на жилье. Остальные 11% – частные дома. При этом чаще стали страховать деревянные дома - 62% полисов.

- По мере роста финансовой грамотности клиентов увеличивается их интерес к страховым продуктам. Причем в первую очередь люди страхуют здоровье и жилье – на них приходится более половины всех оформляемых полисов. Чаще всего при страховании жилья реализуются риски залива в квартирах и пожара – в частных домах. За год оценка возможного размера ущерба страхователями увеличилась, так как выросла стоимость ремонта. Однако благодаря снижению тарифов стоимость страховок для наших клиентов уменьшилась, и интерес к этому виду страхования увеличился, – рассказал начальник управления страхования банка Дмитрий Пугашкин.

Отметим, что в декабре прошлого года банк предложил клиентам новый онлайн-продукт для страхования объектов недвижимости — «Страхование жилья». Пользователь получает возможность самостоятельно устанавливать максимальную сумму компенсации и таким образом выбирать комфортную стоимость страховки.