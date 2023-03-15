В свет вышел постер и трейлер сериала «Операция “Неман”»

Цифровая премьера сериала состоится в Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда», онлайн-кинотеатр Wink и компания Star Media Vision представили постер и трейлер 5-серийной военной драмы «Операция “Неман”».

Цифровая премьера сериала состоится в Wink, а затем проект будет показан в эфире РЕН ТВ.

Сериал по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова «Момент истины» расскажет о событиях Великой Отечественной войны. Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Группе под кодовым названием «Неман» нужно собрать разведданные, которые необходимы немецкому командованию для определения направления следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алехиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В главных ролях снялись Александр Яценко (капитан Алехин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.

Трейлер: https://youtu.be/ImD2g017TwA

Постер: https://disk.yandex.ru/i/PFI9mh7gb161Cg

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/GBvPgVZMRf90Ig

- Роман Владимира Богомолова отличает серьезная документальная база, бережная работа с деталями, глубокое понимание исторического контекста. “Момент истины” — это прекрасная кинематографичная основа для остросюжетной военной драмы. В нашем проекте мы обострили конфликт, ускорили, спрессовали происходящие события, при этом разнообразив сюжетные повороты. Пять серий “Операции “Неман” — это азарт преследования, битва характеров и интеллектов, работа за пределами возможного — все то, что ценит и любит аудитория телеканала РЕН ТВ, —прокомментировал генеральный продюсер сериала Владимир Тюлин.

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