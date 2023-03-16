Сервис дистанционного подтверждения дохода запустил ПСБ

Фото: предоставлено пресс-службой банка

Возможность подтвердить доход и трудовую занятость выпиской из Пенсионного фонда России в интернет-банке или мобильном приложении при подаче заявки на ипотеку предоставил клиентам ПСБ. Известно, что при ее оформлении онлайн клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля банк попросит согласие заемщика на получение сведений о доходах, и в случае подтверждения, эта информация предоставляется в банк автоматически через цифровой профиль клиента на Едином портале. Далее, получив предварительное одобрение по ипотечному кредиту, заявителю останется загрузить только скан паспорта.

Фото: предоставлено пресс-службой банка

- Услуга дистанционного подтверждения дохода позволит клиентам значительно упростить процесс сбора и подачи необходимых документов и сэкономить время, а банку даст возможность за считанные минуты получить актуальную и достоверную информацию из официальных источников, – отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса банка Константин Хайсанов. - Мы активно используем современные и удобные цифровые приложения в обычной жизни, начиная от заказа такси до покупки товаров первой необходимости в интернет-магазинах. Такой же высокий уровень сервиса и возможности пользоваться передовыми цифровыми решениями люди ожидают и при покупке квартиры в ипотеку. И интеграция наших банковских систем с Единым порталом Госуслуг позволяет максимально оптимизировать многоступенчатую процедуру оформления ипотечного кредита.