Более 60 тонн вторсырья было отправлено на переработку в Ростовской области

Фото:​ пресс-служба Сбербанка

В 2022 году Сбер отправил на переработку в Ростовской области около 60 тонн вторсырья. Из них: 32 тонны отходов бумаги и картона, 20 тонн лома и черных металлов и 5 тонн пленки и полиэтилена.

Вторсырье было собрано в отделениях банка в Ростове-на-Дону, а также в офисах Батайска, Таганрога, Зернограда, Новочеркасска, Волгодонска и других городов области.

Совместно с ГК «Светлый» банк также установил в 38 отделениях контейнеры для сбора отработанных батареек. За 2 года было собрано и отправлено на переработку 0,5 тонн батареек.

- Мы стремимся уменьшить воздействие производственной деятельности человека на окружающую среду. Для реализации этой цели был запущен цех по производству топливных гранул из отходов первичной переработки сельскохозяйственной продукции — лузги подсолнечника и иных биоресурсов. А банк помогает в сборе батареек, очень опасных для окружающей среды, — отметил Николай Гончаров, депутат Государственной думы, в момент запуска экопроекта и до 2021 года был генеральным директором группы компаний.

Вторичная переработка отходов позволяет решить несколько задач. Так, из макулатуры можно произвести не только бумагу и картон, но и технические ткани, рубероид, линолеум, материалы для ремонта дорог и многое другое, а переработанный пластик используется в изготовлении одежды и обуви.

- Банк в рамках ESG-стратегии снижает влияние на окружающую среду. Мы внедрили в офисах раздельный сбор сырья для вторичной переработки и перешли на электронный документооборот. И стремимся к тому, чтобы экоактивности вошли в привычку каждого сотрудника, — рассказал Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.

В течение 2022 года банк также был генеральным партнёром одной из крупнейших экологических инициатив России — акции «Сохраним лес», которая входит в национальный проект «Экология». Благодаря этому в Ростовской области было высажено порядка 15 тыс. деревьев.