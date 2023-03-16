В Ростове пройдут мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма

В Ростове пройдут мероприятия в честь девятой годовщины присоединения Крыма. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

18 марта, в день присоединения Крыма к России, в Ростове пройдут праздничные тематические мероприятия, сообщает пресс-служба администрации города.

Первым из них станет флешмоб, подготовленный представителями Совета молодежи и администрации Первомайского района города. Мероприятие пройдет в 11.00 на площадке перед зданием исторического парка.

В этот день также запланирована презентация интерактивной выставки «Небо Родины» в историческом парке «Россия – моя история». Время начала – 11.30. Экспозиция будет доступна с 18 по 30 марта. На выставке можно узнать о судьбах пятидесяти летчиков времен Великой Отечественной войны, которые погибли за свободу и суверенность России.

Также в 11.30 состоится концерт в парке Максима Горького. Творческие коллективы города выступят с номерами на патриотическую тематику.

В 12.00 пройдет флешмоб «Крымская весна».

В 18.00 приглашают посетить тематическую экскурсию «Великие сражения династии Рюриковичей» в историческом парке «Россия – моя история».

Кроме того в парке «Левобережный» начиная с 10.00 будет работать ярмарка народных промыслов.

Напомним, присоединение Крыма и Севастополя к России произошло в 2014 году.

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