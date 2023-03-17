«Чебурашка» идет в гости: российский кинохит покажут в Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В Wink стартует показ самого кассового в истории российского кинопроката фильм — доброй комедии «Чебурашка». Впервые посмотреть историю о приключениях забавного персонажа или пересмотреть полюбившиеся моменты можно уже с 16 марта 2023 года.

Широкий показ «Чебурашки» в кинотеатрах начался 1 января 2023 года. За время проката фильм завоевал сердца любителей кино всех возрастов и собрал рекордные для российского кино количество зрителей (более 20 млн) и кассу — более 6,6 млрд рублей.

Сюжет современной киноверсии «Чебурашки» поможет взрослым вернуться в мир детства, а маленьких зрителей познакомит с новым другом. Вместе с непоседливым ушастым персонажем из далекой апельсиновой страны в приключениях участвуют не только необыкновенный одинокий садовник Гена и удивительно напоминающая одну вредную старушку бизнесвумен Римма.

В фильме много и других персонажей, которым предстоит пройти забавные, а порой и опасные испытания, чтобы обрести самую главную награду — настоящую дружбу.

- Успех «Чебурашки» стал беспрецедентным для российского кинорынка. И это совершенно заслуженно, потому что он объединил все, что любят зрители разных возрастов. Здесь соединились сказочный и динамичный сюжет с актуальными отсылками, приключения, которые заставляют замирать сердце, мотив дружбы и семейных отношений и забавная непосредственность мультяшных героев из детства, которые появляются в кадре вместе с любимыми артистами. Теперь в этот яркий и добрый мир приключений смогут в любое время погрузиться юные и взрослые зрители Wink, — рассказал директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

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