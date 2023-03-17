Вышел трейлер нового сериала Федора Бондарчука «Актрисы» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Онлайн-кинотеатры Wink и «Кинопоиск» представили трейлер и характер-постеры нового сериала Федора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии.

В картине – десять серий. Сериал стал одним из главных проектов второго фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+, взяв награды в двух номинациях. Сериал «Актрисы» будет доступен подписчикам Wink и «Кинопоиск» с 30 марта этого года.

Трейлер (смотреть)

В сериале «Актрисы» снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Лолита Милявская, Роман Евдокимов, Анна Невская,

Ольга Макеева, Павел Попов, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова, Анна Снаткина, Антон Риваль, Анастасия Красовская, Пётр Скворцов, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов, Алексей Шевченков, Полина Ауг, Андрей Назимов и другие.

Характер-постеры (скачать)

«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.

Сериал «Актрисы», подобно пьесе, делится на три акта, между которыми проходит по три года. По замыслу творческой команды, такой подход к сериалу не только роднит его с драматургическим произведением, но и дарит большую свободу.

Светлана Ходченкова, исполнившая роль Полины, говорит, что ее героиня — актриса, проходит в этой истории несколько кругов ада.

- Начинается все с того, что у нее не складывается карьера, и от этого непризнания она решает уйти в церковный хор. А дальше происходит чудесное возвращение в профессию и новые испытания, теперь уже славой. И вот то, как все это ломает человека, заставляет его сделать какую-то переоценку ценностей — это и есть главное в этой истории, мне кажется, - прокомментировала Светлана Ходченкова.

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