Региональный банк наградил финалистов конкурса по статистике «Тренд»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Всероссийский школьный конкурс по статистике «Тренд» проводится Общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация статистиков» при поддержке Федеральной службы государственной статистики. Банк «Центр-инвест» поддержал данное социально-значимое мероприятие и вручил денежные призы победителям конкурса.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- В своей работе наш банк использует многие показатели статистических сборников, данные социологических исследований, различные методы и способы их анализа. Все это важно для формирования стратегических планов развития. Поэтому каждый победитель сегодня — это успешный специалист и ценный кадр в любой компании, умеющий находить нужную и важную информацию для принятия управленческих решений, — подчеркнула в своем выступлении Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.

Региональный банк и коллектив Ростовстата на протяжении 30 лет активно сотрудничают, выпускают уникальные статистические сборники и аналитические труды по развитию социально-экономического потенциала Ростовской области. Такая работа становиться залогом успеха для тех, кто учиться собирать данные, обрабатывать их и анализировать, делая на их основе правильные выводы и принимая в будущем верные решения.