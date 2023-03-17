Банк Ростова оказал финансовую поддержку «Джазовой весне в Публичке»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

15 марта 2023 года стартовал Второй фестиваль «Джазовая весна в Публичке» при финансовой поддержке банка «Центр-инвест». Организаторами мероприятия выступили Донская государственная публичная библиотека, Ростовский колледж искусств и Министерство культуры Ростовской области.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Любителям джаза фестиваль предлагает широкую программу — концерты, творческие встречи, выставки. Специальный московский гость фестиваля — правнук В.Я. Парнаха (основоположник «нашего» джаза), музыкант Александр Максимович Парнах.

Все фестивальные дни на площадках библиотеки будут работать книжные выставки, рассказывающие о ростовском и мировом джазе. Ценители смогут посмотреть фото-фильм Евгения Пашина с уникальными кадрами 1-го состава джаз-оркестра Кима Назаретова и фестиваля больших джаз-оркестров 1984 года. Ознакомиться с подборкой фотографий с выступлений знаменитых российских и зарубежных музыкантов в Ростове за последнее 10-летие.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Поддержка культуры и искусства — одно из направлений социально-образовательных проектов банка «Центр-инвест». Банк ежегодно поддерживает перспективные творческие проекты, направленные на развитие региональной культуры.