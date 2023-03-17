Впервые на рынке появился бизнес-ассистента в VK Мессенджере

Фото: предоставлено пресс-службой банка.

Чат-бот для бизнеса в VK Мессенджер первым в России встроил ПСБ. Он позволяет предпринимателям круглосуточно получать консультационные услуги по продуктам и услугам в отечественном мессенджере.

- Еще в 2021 году мы разработали и успешно запустил уникальный сервис, который позволяет бизнес-клиентам банка получать информацию по продуктам и услугам, а также проводить платежные операции в привычном канале общения, оставаясь при этом на связи с партнерами по бизнесу, - рассказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин. - Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом при ведении своей деятельности.

Кроме того, чат-бот может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата и давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком.