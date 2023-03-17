Эксперты прогнозируют прекращение снижения ставок по депозитам Фото: Анастасия ОСИПОВА

С начала года на фоне сохранения ключевого индикатора средние максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках постепенно сокращались. Так, с января по конец февраля, по данным регулятора, они уменьшились с 8,13% до 7,67% годовых. Однако уже в первой половине марта движение ставок вниз остановилось. По мнению экспертов, сохранение ключевой ставки на текущем уровне со стороны ЦБ укрепит этот тренд.

- Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% приведет к стабилизации уровня ставок по депозитам на рынке. Они перестанут снижаться, а банки продолжат курс на удлинение привлечения за счет повышенной доходности по долгосрочным депозитам, которая сейчас достигает на рынке 9,5% годовых, - считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. - Несмотря на то, что за счет повышенной доходности рынок стимулирует клиентов размещать средства на долгий срок, вкладчики пока не готовы фиксировать деньги на период свыше года. Например, в нашем банке на рублевые вклады сроком до 1 года и накопительные счета приходится порядка 71% объема классического привлечения. Это связано с несколькими факторами.

По мнению специалиста, один из них заключается в том, что на рынке практически нет долгосрочных сберегательных инструментов накопления с высокой гарантированной доходностью, которые позволили бы вкладчикам заняться накоплением на долгоиграющие цели.

При этом такое удлинение полезно для экономики, так как позволяет обеспечить финансирование инфраструктурных проектов. Одним из решений могли бы стать «детские» депозиты, срок которых можно было бы устанавливать индивидуально. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений. При рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. Кроме того, считает эксперт, другими инструментами господдержки могут стать субсидирование повышенной процентной ставки или предоставление налоговых льгот.