В Ростове заключили контракт на строительство школы в микрорайоне Суворовском

В школе смогут учиться 1200 школьников. Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове заключили контракт на строительство школы в микрорайоне «Суворовский». Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на официальной странице в соцсетях.

Он пояснил, что проект предполагает строительство четырехэтажного здания площадью 25,2 тысячи квадратных метров. В учебном заведении смогут обучаться 1200 школьников.

В школе оборудуют два спортзала, тренажерный и хореографический залы, бассейн. Библиотека будет включать зону медиатеки и амфитеатр.

— Губернатор поставил задачу сдать объект в следующем году, чтобы 1 сентября школьники Суворовского сели за парты новой школы, — прокомментировал глава администрации планы по строительству школы.

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