Скончался бывший тренер ФК «Ростов» Валерий Синау

Валерий Синау возглавлял "Ростсельмаш" в 80-е годы. Фото: ФК "Ростов".

Ушел из жизни бывший тренер ФК «Ростов» Валерий Синау. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсетях.

Заслуженный тренер РСФСР скончался на 79-м году жизни.

— Футбольный клуб «Ростов» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича, — говорится в сообщении «Ростова».

Валерий Синау стал защитником «Ростсельмаша» в 1963 году. Футболист также играл за СКА, московский «Локомотив», «Машук» и «Автомобилист». В 34 года спортсмен начал тренерскую карьеру. В 80-е годы он был наставником «Ростсельмаша».

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