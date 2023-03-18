Определился соперник ФК «Ростов» в первом этапе полуфинала Кубка России

"Ростов" принял участие в жеребьевка 17 марта. Фото: ФК "Ростов".

Стал известен соперник ФК «Ростов» в первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России. Об этом сообщается на сайте донского клуба.

Жеребьевка состоялась 17 марта. По ее итогам противником «Ростова» оказался «Краснодар». «Желто-синие» сыграют в гостях у «быков».

В рамках первого этапа команды проведут в парах один матч. Проигравший покидает турнир, победитель выходит во второй этап полуфинала.

Напомним, ранее «Ростов» и «Краснодар» встречались 9 октября в 12-м туре РПЛ. Тогда ростовчане победили со счетом 3:2.

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