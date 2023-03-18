В Ростовской области выявили массовую гибель рыбы

Водоем проверили специалисты минприроды и Азово-Черноморского территориального управления. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В притоке реки Кундрючья в Красносулинском районе выявили массовую гибель рыбы. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Водоем находится на восточной окраине хутора Малое Зверево. Туда с проверкой отправились сотрудники министерства и Азово-Черноморского территориального управления. Во время обследования они обнаружили сброс сточных вод с очистных сооружений канализации.

Специалисты также выявили признаки ухудшения воды в балке. Были отобраны пробы.

— Результаты ожидаются на следующей неделе. Ситуация остается на контроле минприроды, — говорится в сообщении.

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