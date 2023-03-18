В Ростовстате сообщили, какие продукты подорожали заметнее других в феврале

Специалисты сравнили цены на продукты в феврале и январе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовстате сравнили цены на продукты в феврале с показателями января. Данные опубликованы на сайте ведомства.
Заметнее остальных товаров подорожала плодовоовощная продукция — на 8,6%. Яйца выросли в цене на 4,3%; макаронные изделия — на 0,6%.
Некоторые продукты, напротив, подешевели. Так, стоимость круп и бобовых снизилась на 2,3%; мяса и рыбы — чуть больше чем на 1%; сливочного масла — на 0,3%.
В среднем в феврале продукты подорожали на 1,1%.
Ранее в Торгово-промышленной палате Ростовской области прокомментировали резкое изменение цен на некоторые продукты. Советник президента региональной ТПП назвал проблемы, которые могут привести к подорожанию овощей.
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