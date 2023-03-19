Президент Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове

Ранее Владимир Путил посетил Мариуполь с рабочим визитом. Фото: kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и нескольких военачальников.

Ранее президент побывал с рабочей поездкой в Мариуполе. Он осмотрел ряд районов и объектов города и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении Мариуполя. Президент также поговорил с местными жителями и по приглашению навестил одну из семей.

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