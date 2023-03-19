В Ростове спустя неделю поисков нашли 15-летнюю школьницу

Школьница не выходила на связь почти неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, девушка пропала 13 марта. По словам знакомых, она пошла в гости, но домой так и не вернулась. Родные сначала искали ее самостоятельно, однако попытки оказались безуспешны. Тогда близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Подростка искали почти неделю. Ее ориентировки распространили в городских пабликах. 19 марта стало известно, что пропавшую нашли.

— Найдена. Жива! Благодарим всех, кто участвовал в поиске, — рассказали в поисковом отряде.

Где все это время находилась школьница, не сообщается.