В Ростове стартовали съемки гастрономического шоу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове стартовали съемки гастрономического шоу «Повара на колесах». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
В рамках проекта лучшие шеф-повара Москвы путешествуют по городам России в поисках местных продуктов для новых рецептов.
Известно, что в Ростове повара посетят набережную, улицу Пушкинскую, культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия» и картодром.
Главной точкой станет Центральный рынок. Тут шеф-повара смогут выбрать продукты для приготовления блюд.
Алексей Логвиненко отметил, что гастрономия – один из ключевых пунктов программ пребывания в Ростове.
Серии шоу будут также сняты в Рязани, Туле, Нижнем Новгороде, Суздале, Воронеже и других городах. На данный момент проект состоит из 10 серий.
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