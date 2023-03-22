На Левом берегу Дона хотят построить еще два микрорайона на 30 тысяч жителей

На Левом берегу хотят построить многоквартирные дома и соцобъекты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове обсудили проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города. Статус могут изменить у двух территорий, на которых планируют построить два новых микрорайона. Об этом сообщает Donnews.ru.

По данным издания, один из участков располагается по адресу улица Пойменная, 10. Сейчас на участке площадью 123,36 гектар действует вид разрешенного использования «Благоустройство». 106,9 гектар территории планируют перевести в границы зоны общественно-жилой застройки. Участок в 16,39 гектар — в границы коммунальной, производственной, инженерно-транспортной зоны.

Вторая территория находится на пересечении Левобережной и Пойменной. Сейчас участки площадью 62,87 гектар и 33,66 гектар относятся к зоне «природнопознавательный туризм» и «благоустройство». Их планируют объединить и перевести в зону перспективного освоения первого типа ПО-1. Кроме того, одна территория ранее входила в состав городских лесов, но была исключена из перечня.

Ожидаемая численность первого района — 14 528 человек, второго — 18 929.

Отметим, решение по территориям пока не принято.