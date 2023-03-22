В Таганроге суд потребовал с администрации компенсацию за укус бездомной собакой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге суд потребовал компенсацию морального вреда, причиненного укусом бездомной собаки мальчику, с администрации города. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

Установлено, что в июне 2022 года утром в районе улицы Спортивной на 12-летнего мальчика напали безнадзорные собаки и покусали его. Ситуация возникла из-за непринятия муниципальными властями необходимых мер по отлову бездомных животных.

Прокуратурой Таганрога была проведена проверка по обращению мамы пострадавшего мальчика.

С целью защиты прав ребенка в суд направили исковое заявление о взыскании с администрации города компенсации морального вреда, причиненного ребенку, в размере 100 тысяч рублей.

Исковые требования были удовлетворены. Решение суда в силу не вступило.

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