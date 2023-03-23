Пожарный из Ростова, спасший раненую девушку на Донбассе, награжден медалью

Сергей оказал первую помощь и не давал потерять сознание раненой девушке до приезда скорой помощи.

Сотрудник 15-й пожарно-спасательной части Ростова-на-Дону Сергей Алексеенков, спасший во время командировки на Донбасс раненую девушку, награжден медалью «За спасение жизни» и представлен к государственной награде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Старший водитель ПСЧ № 15 уже десять лет работает пожарным. Сорок дней он пробыл в командировке на Донбассе. Вместе с напарником отвечал за подвоз воды в котельные в разных населенных пунктах Донецкой народной республики.

За это время попадали в нештатные ситуации, в том числе и под обстрел.

- Чтобы не задело осколками от снарядов, спрятался за колеса своего «Урала», — вспоминал Сергей во время интервью «КП — Ростов-на-Дону».

Пожарного представили к государственной награде. Фото: Личный архив героя публикации

А однажды он спас от верной смерти 23-летнюю девушку. Когда ехал по трассе, увидел как кто-то в белой куртке выползает на дорогу. Остановился и увидел окровавленную девушку в полубреду. Мужчина насчитал у нее пять ножевых ранений — таких, что поднять ее в «Урал» не мог.

Вызвал «скорую» и оказывал медпомощь на месте. Уложил раненую на картон, заткнул кровоточащие раны влажными спиртовыми салфетками из бардачка, а раны, через которые в организм поступал воздух, залатал пакетом, приклеив пластырем.

Все это время Сергей не давал девушке терять сознание — разговаривал с ней, подбадривал, пока не приехала «скорая». Медики признали, что благодаря своевременно и профессионально оказанной помощи раненая выжила и быстро пошла на поправку.

За мужество и героизм Сергея Алексеенкова наградили медалью «За спасение жизни». Также огнеборец представлен к государственной награде.

А еще Сергей рассказал, что благодаря коллегам, которые находятся сейчас на Донбассе, смог организовать для спасенной девушки трогательное поздравление с юбилеем с ярким букетом.

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