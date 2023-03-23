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НовостиОбщество23 марта 2023 17:30

В Таганроге блошиный рынок перенесут на новое место

Его территория составит 560 метров
Полина ШЕВЧЕНКО
В Таганроге блошиный рынок перенесут на новое место.

В Таганроге блошиный рынок перенесут на новое место.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге на новое место перенесут блошиный рынок, сообщил глава администрации города Михаил Солоницин.

Рынок откроется в переулке Комсомольском на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Энгельса. Его территория составит 560 метров.

Михаил Солоницин пообещал благоустроить место будущего рынка, в том числе выложить плитку и установить малые архитектурные формы.

Он отметил, что исторически так сложилось, что в городе был блошиный рынок. Но сейчас создадут хорошие условия для торговцев и покупателей.

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