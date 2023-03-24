В феврале в Ростовской области увеличилось число выданных ипотечных кредитов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По сообщению Ростовского отделения Сбербанка, по итогам февраля было выдано более 1,9 тысячи ипотечных кредитов на 5,4 млрд рублей. Это на 49% больше, чем в январе: количество кредитов увеличилось на 57%, их объем — на 49%. Спрос на ипотеку без учета госпрограмм вырос на 37%.

В 2022 году при поддержке банка было возведено 246,7 тысячи кв. м. жилья. Это большая часть площади вводимых многоквартирных домов в регионе. Ипотека остается главным фактором развития рынка недвижимости.

— В феврале мы фиксируем спрос, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Почти 2 тыс. семей улучшили свои жилищные условия с ипотекой Сбера. Доступность жилья поддерживается увеличением срока кредитования, льготной ипотекой и субсидируемыми программами от застройщиков, — объясняет управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Напомним, в 2023 году банк присоединился к программе льготной ипотеки для отличников под 1%. Была расширена программа «Семейной ипотеки» для семьи с двумя детьми. На строительство жилого дома, а также покупку дома или квартиры в новостройки можно оформить льготный кредит.

Отметим, что улучшены требования по минимальному ежемесячному доходу для «IT-ипотеки». Для городов-миллионников кроме Москвы его размер снизился со 150 до 120 тысяч рублей, для всех остальных — со 100 до 70 тысяч. Теперь его могут получить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет.