В Ростове отменили концерт Валерия Меладзе

Концерт Валерия Меладзе должен был состояться 8 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону отменили концерт известного певца Валерия Меладзе. Об этом сообщили на официальной странице организатора выступления 24 марта.

- Наш проект бился два года и делал все возможное, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, эти концерты отменены, - сообщили организаторы.

Концерт Валерия Меладзе должен был состояться 8 июня. Напомним, что также отменили концерты Машины времени, ДДТ, Мумий Тролля, Mgzavrebi. Организаторы заверили ростовчан, что все деньги за покупку билетов будут возвращены.

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