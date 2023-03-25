В Ростовской области мужчина пойдет под суд за интимные фото своей бывшей девушки

Расследование завершено, и дело передано в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростовской области окажется на скамье подсудимых, обнародовав интимное фото своей бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по донскому региону.

Как сообщили в ведомстве, фигурантом уголовного дела стал 28-летний мужчина. Его обвиняют по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

- По данным следствия, в декабре прошлого года обвиняемый, находясь дома, в Азовском районе, из личных неприязненных отношений разместил в одной из социальных сетей фото интимного характера своей бывшей девушки без ее согласия, - рассказали в ведомстве. - В ходе расследования стало известно, что ранее мужчина был судим.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. А следствие собрало доказательство и передало уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

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