Ростовский медцентр «Симплекс» проводит осмотр строителей по новым правилам

Фото: ООО ЦМО «Симплекс»

С 15 марта 2023 года Центр медицинских осмотров «Симплекс» расширил спектр экспресс-анализов по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров. По договору с московской компанией для строителей, направляемых на восстановление Мариуполя, стали проводится медицинские осмотры, включающие комплексное химико-токсикологическое исследование. Оно направлено на выявление содержания в крови, моче и внутренних органов алкоголя, различных видов наркотических средств, психотропных и отравляющих веществ, лекарственных средств.

Специалисты центра за время проведения таких анализов уже выявили у 10 % обследованных положительный результат, который свидетельствует о наличии запрещенных веществ в организме. Положительные биопробы по таким пациентам были направлены на дообследование в ГБУ РО Наркологический диспансер для принятия решения о недопуске к работе.

Фото: ООО ЦМО «Симплекс»

Стоимость комплексного экспресс-анализа на данный момент составляет 1800 рублей. Для прохождения необходимо иметь паспорт гражданина РФ. При этом время прохождения исследования составит 10-15 минут, а результат выдается на следующий день на бланке ГБУ РО «Наркологический диспансер». Предварительная запись не требуется.

Центр медицинских осмотров «Симплекс» работает:

с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

с 9:00 до 13:00 в субботу.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или по телефону: 8 (863) 333–22–82.

Адреса в Ростове:

- Соколова, 84/302;

- Варфоломеева, 243, литер А.

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