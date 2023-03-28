В Ростове три пассажира пострадали при резком торможении автобуса

Инцидент произошел на улице Зорге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону пассажиры получили травмы при торможении автобуса. Происшествие случилось на улице Зорге 28 марта.

По словам очевидцев, автобус № 71 резко затормозил. Пострадали три человека. Свидетели инцидента вызвали на место скорую помощь.

Медики оказали пассажирам помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Напомним, 27 марта в поселке Каменоломни «Рено Логан» столкнулся с «Лифаном». От удара первая иномарка врезалась в забор частного дома. Медики оказали помощь водителю «Логана» на месте.