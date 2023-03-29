Ростовский производитель и дистрибьютор смазочных материалов получил финансирование на 0,5 млрд рублей

Фото:​ предоставлено ГК «Чайка»

Многие перспективные проекты ростовских предприятий получают поддержку и финансирование от банков. В донском регионе был заключен договор между Ростовским отделением Сбербанка и ГК «Чайка» на выделение кредита в размере 480 млн рублей, который будет направлен на пополнение оборотных средств. Это позволит оперативно провести закупку смазочных материалов и фильтров, а также реализовать новые индустриальные проекты.

- В прошлом году дистрибьютор столкнулся с новыми вызовами. Но это не помешало ему эффективно наладить импортозамещение, а также подготовиться к запуску собственного бренда масел. Кроме этого, компания инвестирует в строительство спортивных и социальных объектов в регионе. Мы рады быть партнерами такой устойчивой и социально ответственной компании, - отметил управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

Новым направлением развития компании стали инжиниринговые проекты, которые реализуются в партнерстве с крупными отечественными промышленными и добывающими предприятиями. Такие проекты предусматривают кроме своевременных поставок продукции и технический консалтинг всего машинно-станочного парка партнеров. Региональный охват таких проектов: от Чукотки и крайнего Севера до Краснодара и Ростова.

По словам директора по маркетингу и развитию группы компаний Юрия Сиплатова, начинать новое в неустойчивой макросреде можно только с точными расчетами рисков и верой в успех. Банк помогает развивать материально-ресурсную базу и служит мотиватором высокой продуктивности. Компании остается только быстрее реагировать на новые вызовы.