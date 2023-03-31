В Каменском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли мужчину, которому стало плохо в пробке

30 марта в Ростовской области образовалась гигантская пробка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каменском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли мужчину, которому стало плохо в заторе на заснеженной трассе. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области31 марта.

Вечером, 30 марта, в многокилометровом заторе водителю «Киа Рио» стало плохо. Мужчина, который стоял рядом в другом автомобиле заметил, что водителю нехорошо. Он поспешил обратиться к сотрудникам Госавтоинспекции за помощью.

Спасатели незамедлительно направились к автомобилю. Как позже сообщила дочь пострадавшего, отец недавно перенес инсульт и нуждался в медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции достали обессиленного мужчину из автомобиля и уложили на покрывало, чтобы донести в другой транспорт. Пострадавшего доставили в больницу Каменска-Шахтинского.